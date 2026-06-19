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Su tankerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralı

Su tankerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralı
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Malatya Topsöğüt Mahallesi'nde hafif ticari araç, su tankerine arkadan çarptı. Sürücü A.Ç. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, su tankerine arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü A.Ç., ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç.'nin kullandığı 44 AGB 103 plakalı hafif ticari araç, E.E. idaresindeki 44 EE 830 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.Ç.'nin ağır yaralandığı belirtildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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