Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı - Haberler

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Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Şüphelileri tespit edip, harekete geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Terör, PKK, Güncel, Haberler

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