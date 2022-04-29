Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'ndeki çay ocağında henüz belirlenemeyen sebeple M.K, Ö.K. ile H.G, O.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. silahla, O.G. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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