Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir lokantada A.A, M.E.A. ve A.A. ile F.H. ve İ.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.A, M.E.A, F.H. ve İ.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İ.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakaladı.