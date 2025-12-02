Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Malatya'nın Kale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

Bağlıca Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.Ö, N.Ö. ile H.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.