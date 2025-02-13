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Malatya'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi.

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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