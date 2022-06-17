Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Akçadağ ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için 14 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların evleri ile eklentilerde yaptığı aramada, 4 tabanca, 1 mavzer, 10 av tüfeği ile çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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