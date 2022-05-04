Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

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Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün gök gürültü sağanak uyarısının ardından, Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte bayram süresince aralıklarla devam eden sağanak yer yer doluya dönüştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

(Hasan Eryılmaz /İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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