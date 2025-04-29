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Malatya'da Seyir Halindeyken Minibüs Yandı

Malatya'da Seyir Halindeyken Minibüs Yandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir minibüste hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

C.M. idaresindeki 27 ANH 308 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, minibüste hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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