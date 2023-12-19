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Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

19 Aralık 2023 14:11 Güncelleme: 14:13 Abone Ol

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, bir servis aracıyla bir otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.