Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1627 sentetik ecza hap ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

Malatya'da 1627 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1627 sentetik ecza hap ele geçirildiğini, 2 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Yavuz, zehir tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
