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Malatya'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.Y. (31) idaresindeki 44 ADT 081 plakalı minibüs, yeni çevre yolu Kuşdoğan mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Fatma Yıldız (44) hayatını kaybetti, sürücü ile Ş.Y. (74) yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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