Malatya TİGEM'de şap hastalığı; bölge karantinada

MALATYA'nın Akçadağ ilçesindeki TİGEM Sultansuyu İşletmesi'nde şap hastalığı nedeniyle 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu alan karantinaya alındı, hayvan giriş-çıkışları durduruldu.

Akçadağ ilçesinde bulunan TİGEM Sultansuyu İşletmesi Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın görülmesinin ardından karantina uygulaması devreye alınırken, giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı olarak durduruldu. İşletmenin Yeniköy mevkisinde yer alan ve yaklaşık 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu, süt sığırcılığı yapılan ağılda şap hastalığı vakalarına rastlandı. Salgının yayılım riskine karşı söz konusu alan izole edilerek hayvan hareketliliği kısıtlandı. İddialara göre hastalık şüphesi taşıyan 10 büyükbaş hayvanın kesildiği öğrenilirken, ilgili birimler tarafından sahada yoğun bir kontrol ve izleme süreci yürütülüyor. İşletmede biyogüvenlik protokolleri üst seviyeye çıkarılırken, dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları da artırıldı. Tarım ve hayvancılık otoriteleri tarafından yürütülen süreç kapsamında, çevre işletmeler ve yerleşim alanlarına yönelik risk analizlerinin sürdüğü, hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı