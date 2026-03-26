Haberler

Malatya TİGEM'de şap hastalığı; bölge karantinada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki TİGEM Sultansuyu İşletmesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 450 büyükbaş hayvan karantinaya alındı. Giriş çıkışlar durduruldu ve tedbirler artırıldı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesindeki TİGEM Sultansuyu İşletmesi'nde şap hastalığı nedeniyle 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu alan karantinaya alındı, hayvan giriş-çıkışları durduruldu.

Akçadağ ilçesinde bulunan TİGEM Sultansuyu İşletmesi Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın görülmesinin ardından karantina uygulaması devreye alınırken, giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı olarak durduruldu. İşletmenin Yeniköy mevkisinde yer alan ve yaklaşık 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu, süt sığırcılığı yapılan ağılda şap hastalığı vakalarına rastlandı. Salgının yayılım riskine karşı söz konusu alan izole edilerek hayvan hareketliliği kısıtlandı. İddialara göre hastalık şüphesi taşıyan 10 büyükbaş hayvanın kesildiği öğrenilirken, ilgili birimler tarafından sahada yoğun bir kontrol ve izleme süreci yürütülüyor. İşletmede biyogüvenlik protokolleri üst seviyeye çıkarılırken, dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları da artırıldı. Tarım ve hayvancılık otoriteleri tarafından yürütülen süreç kapsamında, çevre işletmeler ve yerleşim alanlarına yönelik risk analizlerinin sürdüğü, hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

Trump, İran'ın istediği şeyi açıkladı: Yalvarıyorlar...
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

Trump, İran'ın istediği şeyi açıkladı: Yalvarıyorlar...
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı