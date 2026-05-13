Malatya'da şantiyeden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiye alanından tesisat malzemesi çalan M.T.G. isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından ele geçirilen malzemeler ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dabakhane Mahallesi'nde bir şantiye alanında tesisat malzemelerinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.T.G. yakalandı, çalınan tesisat malzemeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş