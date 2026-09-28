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Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar sığındı

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Malatya'da sabah başlayan sağanak etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar durak ve sundurmaların altına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, durak ve sundurmaların altına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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