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Malatya’da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Felç Etti

Malatya’da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Felç Etti
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Malatya’da öğleden sonra başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar; caddeleri su bastı, araçlar güçlükle ilerledi, iş yerleri zarar gördü ve devrilen ağaçlar trafiği aksattı. Belediye ekipleri mazgalları açmak için çalıştı.

Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç yollara devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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