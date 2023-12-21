Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 20 Av Tüfeği ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente kargo ile ruhsatsız av tüfeği getirileceği bilgisi alındı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, ruhsatsız 20 av tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.