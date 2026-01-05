Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 1 tüfek ve 217 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 217 fişek ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel