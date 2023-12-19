Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi, 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Roma Suç Hukuk Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? Yılbaşında okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi tatil mi? Yılbaşı tatil olacak mı? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title