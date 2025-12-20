Otomobil, refüje çıktı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde refüje çarpan otomobil, bulunduğu yerden forklift ile kaldırıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 72 EK 932 plakalı otomobil, refüje çarptı. Durumu gören çevre sakinleri, kadın sürücünün yardımına koştu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil forklift ile bulunduğu yerden çıkartıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA