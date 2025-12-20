Haberler

Otomobil, refüje çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Battalgazi ilçesinde refüje çarpan otomobil, sürücüsünün yara almadan kurtulmasının ardından forklift ile kaldırıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde refüje çarpan otomobil, bulunduğu yerden forklift ile kaldırıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 72 EK 932 plakalı otomobil, refüje çarptı. Durumu gören çevre sakinleri, kadın sürücünün yardımına koştu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil forklift ile bulunduğu yerden çıkartıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title