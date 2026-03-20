Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi

Malatya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, depremlerden sonra Malatya'nın ayağa kalktığını söyledi.

Şehrin ayağa kalkması için herkesin önemli işler yaptığını dile getiren Yavuz, şehrin ayağa kalkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de selamlama konuşması yaptı.

Programa, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, parti temsilcileri, STK üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.