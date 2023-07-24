Malatya'da polis memuruna mukavemet gösteren zanlı tutuklandı

Malatya'da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Malatya'da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

22 Temmuz Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi Horata sokakta meydana gelen olayda, aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya müdahale eden ekiplere mukavemet gösteren A.K. polis memurlarından birinin beylik tabancasını almaya çalıştı. Bu esnada yaşanan arbedede silah ateş alırken, polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA