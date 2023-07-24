Üye Girişi
Haberler

Malatya'da polis memuruna mukavemet gösteren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Malatya'da aile arasında çıkan kavgada polis memuruna mukavemet göstererek yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

22 Temmuz Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi Horata sokakta meydana gelen olayda, aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya müdahale eden ekiplere mukavemet gösteren A.K. polis memurlarından birinin beylik tabancasını almaya çalıştı. Bu esnada yaşanan arbedede silah ateş alırken, polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Topsöğüt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title