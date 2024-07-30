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Malatya'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü

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Malatya'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette çıkan aile içi anlaşmazlık nedeniyle annesi ve akrabalarını öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından Baytok meslektaşlarına teslim oldu.

MALATYA'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay'ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Baytok, yanındaki beylik tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baytok'un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok meslektaşlarına teslim oldu.

Polis ekipleri, markette incelemede bulunurken, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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