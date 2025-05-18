Malatya'da Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Malatya'da Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan S.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, köpeği uyuşturup hayvan barınağına götürdü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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