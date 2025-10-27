Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Devlet Hastanesi'nin karşısına park edilen 27 ANG 968 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Bu sırada otomobilin çevresindekiler, sürücüsünün olmadığını fark ettikleri aracı durdurmaya çalıştı.

Durdurulamayan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hareket eden otomobilin iş yerine girmesi ve çevredekilerin araçtaki çocuğu çıkarması yer alıyor.