Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Malatya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Malatya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. S.K'nin kullandığı 46 VJ 738 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Elemendik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil Başaran'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Başaran, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadir Aydın - Güncel Adıyaman Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.