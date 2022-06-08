Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Malatya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
S.K'nin kullandığı 46 VJ 738 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Elemendik mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil Başaran'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Başaran, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Aydın - Güncel