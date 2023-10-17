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Malatya'da Otomobilin Çarptığı Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yaklaşık 30 metre savruldu ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.