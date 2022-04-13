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Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Malatya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

E.B. idaresindeki 44 ABU 642 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde 3 yaşındaki Y.K'ye çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü, karakola götürüldü.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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