Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Güncel Haberler Malatya'da otomobilin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Malatya'da otomobilin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Elazığ istikametine seyir halindeki M.E'nin kullandığı 38 SV 520 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolunun Niyazi Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İman H'ye (10) çarptı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Malatya Elazığ Güncel Haberler

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