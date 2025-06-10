Malatya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 44 EC 005 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 BD 299 plakalı kamyonet, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.Ö, U.K ve D.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel