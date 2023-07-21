Malatya'da Otomobil Kazası: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. yönetimindeki bir otomobil ile Y.S. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, N.Ö, D.S, D.Ö. ve M.S. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 44 ACN 792 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu Maşti Kavşağı'nda Y.S. idaresindeki 06 BB 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Y.S'nin kullandığı araçtaki N.Ö (37), D.S. (33), D.Ö.(13) ve M.S. (3) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel