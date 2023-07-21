Malatya'da Otomobil Kazası: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. yönetimindeki bir otomobil ile Y.S. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, N.Ö, D.S, D.Ö. ve M.S. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.