Malatya'da Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir otomobil ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

V.T. idaresindeki 44 AHF 776 plakalı otomobil, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde G.E'nin kullandığı, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile tarım aracındaki G.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan G.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
