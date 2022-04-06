Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

MALATYA'da, ehliyetsiz sürücü Y.A.'nın (15) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

MALATYA'da, ehliyetsiz sürücü Y.A.'nın (15) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Y.A. yönetimindeki 44 ACS 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman D. yönetimindeki 01 KE 097 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali sorucu meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Ali G., Mehmet A. ve Esma Sultan K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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