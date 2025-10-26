Malatya'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması: 6 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
H.T. idaresindeki 44 AGV 226 plakalı kamyonet, Selçuklu Mahallesi'nde E.B. yönetimindeki 44 LD 268 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Ö.G, Y.G, Z.G. ve M.A.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel