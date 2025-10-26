Haberler

Malatya'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması: 6 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 44 AGV 226 plakalı kamyonet, Selçuklu Mahallesi'nde E.B. yönetimindeki 44 LD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Ö.G, Y.G, Z.G. ve M.A.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
