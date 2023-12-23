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Malatya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

E.G. idaresindeki 34 CZU 722 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde A.E.A. yönetimindeki 34 CZV 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Z.S. isimli kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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