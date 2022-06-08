Malatya'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Malatya'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Malatya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Malatya'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde F.S, idaresindeki 44 BN 885 plakalı otomobil ile M.R'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü M.R, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçların çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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