Malatya'da dereye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.K. idaresindeki 33 CVJ 53 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci