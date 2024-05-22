Malatya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Malatya'da İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve kazada H.K. ve Z.K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde D.Ü.D. idaresindeki 23 ABM 269 plaka otomobil ile S.K. yönetimindeki 44 ABD 208 plaka otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki H.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.