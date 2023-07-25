Malatya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve sıkışan bir kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K, yönetimindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil ile Ö.A, idaresindeki 44 EP 929 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerini itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.
Kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.