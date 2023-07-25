Malatya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve sıkışan bir kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.