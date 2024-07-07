Malatya'da otomobil bahçeye devrildi, sürücü yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hacı Haşim Öz'ün (55) kullandığı 44 AFM 758 plakalı otomobil, Pütürge-Doğanyol yolu Bakımlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.