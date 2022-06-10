Malatya'da otobüsün sürüye çarpması sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Malatya'da otobüsün sürüye çarpması sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da sürüye çarpan otobüs, 70 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.
Malatya'da sürüye çarpan otobüs, 70 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.
M.Y. yönetimindeki 05 RE 633 plakalı otobüs, Malatya-Sivas kara yolu DSİ mevkisinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Sürüdeki 70 hayvanın telef olduğu belirlendi.
Ekipler yolda önlem alarak bir süre trafiği kontrollü sağladı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel