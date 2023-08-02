Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 12 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklandı.