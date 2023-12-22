Malatya'da Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 586 Hap Ele Geçirildi
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda otobüsteki valiz içerisinde uyuşturucu maddeler bulundu.
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri koordinesinde, MAŞTİ otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, "Otobüsteki valiz içerisinde 5 bin 586 uyuşturucu hap ve 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.