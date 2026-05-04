Malatya'da otobüs kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi, 41 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 3, yaralı sayısının ise 41 olduğu açıklandı. Vali Seddar Yavuz, hastanelerde tedavi gören 22 yaralıdan 5'inin yoğun bakımda olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Düzeltme: Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından yapılan son açıklama ile kazada ölü sayının 3, yaralı sayısı ise 41 olarak düzeltildi.

VALİ YAVUZ: 3 ÖLÜ, 41 YARALI

Malatya Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören yarıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, üzüntülü olduklarını ifade ederek, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısını ise 41 olarak açıkladı.

Vali Yavuz, "Bugün Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanmış bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5 tanesi şu anda yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikelerinin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir. Trafik kazasının oluş şekli ile ilgili olarak adli makamlarımız ve konuyla ilgili güven birimlerimiz gerekli incelemeyi, araştırmayı ve soruşturmayı şu aşamada gerçekleştiriyorlar Cumhuriyet Savcımızın kontrolünde. Dolayısıyla kazaya tam neyin sebebiyet verdiği konusu araştırılıyor. Yakın bir bölgede olan kamera kayıtlarında izleme fırsatı buldum. İlk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil. Dolayısıyla olayın tüm yönleriyle araştırılması konusunda yetkili makamlar gereken incelemeyi, soruşturmayı gerçekleştiriyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Recep BAĞDAT- Cahit ÖZÇELİK- Kadir AYDIN/ MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
