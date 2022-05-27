Malatya'da Orman İşletme Müdürlüğünden demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Malatya'da Orman İşletme Müdürlüğünden demir çalan 3 şüpheli yakalandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da Orman İşletme Müdürlüğünden demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 ton ağırlığındaki çit demirlerini çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 ton ağırlığındaki çit demirlerini çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğünden yaklaşık 2 ton ağırlığında çit çevirmek için kullanılan demir çalındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Doğanşehir, Reşadiye, Jandarma, Malatya, Güncel, Haberler

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