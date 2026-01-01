Haberler

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı

Güncelleme:
Malatya'da yarın olumsuz hava koşulları sebebiyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere, uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
