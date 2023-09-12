Malatya'da Okul Çevrelerinde ve Servis Araçlarında Denetim Gerçekleştirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 122 okul ve çevresi, 10 metruk bina, 15 park, 18 yurt, 7 umuma açık işyeri, 2 büfe ile 28 araç incelendi ve 374 kişinin GBT sorgusu yapıldı.