Malatya'da Öğretmenler Günü Törenleri Yapıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hekimhan'da müzik dinletisi ve gösteriler, Kale'de şiir okuma etkinlikleri ve Darende'de ödül törenleri ile kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenlerin önemine değinerek çeşitli etkinliklerde bulundu.

Hekimhan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Daha sonra Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli ve öğretmenler, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti.

Ardından kutlamalar, Hekimhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdü.

Buradaki programda müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Kale

Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bulut ve beraberindekiler, törenin ardından Kaymakam İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulunun salonunda devam eden kutlamalar kapsamında şiirler okundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Darende

Darende Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnce ve beraberindekiler, Kaymakam Şeref Gülyer'i makamında ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kültür ve medeniyetin temeli eğitimin mimarının öğretmenler olduğunu söyledi.

Emekli öğretmen Nazmi Değirmenci ise öğretmenliğin incelik isteyen bir sanat olduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödül verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
500
