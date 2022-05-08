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Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi İnderesi TOKi konutlarında, M.Ö. ile oğlu U.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine U.Ö. babasını bıçakla kolundan yaraladı.

Yaralı baba, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, U.Ö. işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Fırat, Güncel, Haberler

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