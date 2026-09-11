Haberler

Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Kale ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Malatya'nın Kale ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi'nde Mithat E. ile oğlu T.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.E, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mithat E'nin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Oğlu T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı

Küresel ekonomi için kıyamet senaryosu gerçek oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

2 aydır tutukluydu! Ünlü fenomenle ilgili yeni karar
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı

Yıllar sonra buradan çıktı
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başkan vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

Zabıta müdüründen skandal paylaşım!

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü